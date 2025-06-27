АРМА шукає управителя на телеканал Наш екснардепа Мураєва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя для майна телеканалу Наш, який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

АРМА виставило на аукціон в системі Прозорро ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш 24", ТОВ "Наш 365".

Це професійне аудіо- та відеообладнання, яке використовувалося в роботі телеканалу. Техніка може бути корисною для компаній у сферах медіа, кіновиробництва, реклами та створення онлайн-контенту.

Майно передане АРМА за рішенням слідчого судді Солом’янського райсуду Києва. Його попередньо оцінила незалежна компанія ТОВ "Контакт-сервіс" у 15,8 млн грн.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 08 липня 2025 року.

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Нагадаємо:

До блокування телеканал Наш належав екснардепу Євгену Мураєву. Він отримав підозру у 2023 році за статтями про державну зраду.

Правоохоронці встановили, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал Наш для масового поширення російських наративів, аби маніпулювати суспільною думкою в інтересах Росії.