АРМА шукає оцінювача нерухомого майна трьох спиртзаводів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для корпоративних прав та об’єктів нерухомого майна Уладівського, Юрковецького та окремих об’єктів нерухомості Довжоцького спиртзаводів.

Про це у Telegram повідомила керівниця АРМА Олена Дума.

"Майнові комплекси Уладівського та Юрковецького сприртзаводів включають: адміністративні будівлі, виробничі корпуси, різноманітні цехи та спиртосховища, технічні та складські приміщення, насосні станції, станції розкачки барди, водокачки, свердловини та інші об'єкти, необхідні для технологічного циклу виготовлення спиртової продукції, а також спиртобази поблизу залізничних станцій", – говориться у повідомленні.

Юрковецький спиртовий завод та Уладівський спиртовий завод розташовані у Вінницькій області. Довжоцький спиртовий завод – у Хмельницькій області, але низка об’єктів його нерухлмлсті знаходяться на Тернопільщині.

Нагадаємо:

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Також раніше повідомлялося, шр арештований завод "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака оцінили у 246,2 млн грн. "Керамбуд" спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

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