АРМА повторно відхилило охочого управляти ТРЦ "Гулівер": він мав зв’язок з власником

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило одного з учасників конкурсу на відбір управителя одного з найбільших столичних ТРЦ "Гулівер", завершивши детальну перевірку тендерної документації.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Зазначається, що відхилено ТОВ "БК Міленіум" через невідповідність тендерної документації встановленим вимогам. Під час аналізу поданих документів виявлено суттєві порушення, що унеможливлюють допуск учасника до управління арештованим активом.

Раніше кандидатуру цього учасника також було відхилено під час попереднього конкурсу. Він мав зв’язок із колишнім власником ТРЦ Віктором Поліщуком.

Наразі триває перевірка документації ПП "Лімекс експрес Київ" та ТОВ "Алакор Сіті".

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Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв’язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер". У ньому узяли участь три учасники. Найбільш вигідною економічною пропозицією була пропозиція від "БК Міленіум".

Один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.