АРМА шукає управителів для терміналу, який був у власності російського бізнесмена

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило відкритий конкурс на відбір управителів в системі Prozorro на активи ТОВ "Термінал Карпати" на Закарпатті.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

"Термінал Карпати" – це важливий логістичний комплекс, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень. Комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу", – зазначає агентство. Площа логістичного центру – понад 21,5 тис кв.м.

Арештовані активи були передані до АРМА рішеннями Личаківського районного суду міста Львова та Берегівського районного суду Закарпатської області.

АРМА визначило за результатами конкурсу оцінювача активів, і ТОВ "Торгово-експертна палата України" оцінило їх на загальну сумму у понад 190 млн гривень.

Цілісний майновий комплекс було розбито на 5 лотів, аби розширити можливості участі ширшого кола учасників. Лот 1 – адміністративна будівля в м. Чоп, лот 2 - виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар (з підведеними до нього коліями українського та європейського зразків), насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі

Трьома окремими лотами йдуть офісна будівля в с. Свобода, 7 автомобілів та корпоративні права та статутний капітал.

Нагадаємо:

Бенефіціаром ТОВ "Термінал Карпати" був громадянин росії Андрій Кочетков, колишній віцепрезидент Асоціації російських експедиторів. 10 травня 2022 року суд арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно російського товариства і 20 травня 2022 року передав в управління АРМА.

За матеріалами кримінального провадження, чорна каса (тіньова бухгалтерія) російського Терміналу Карпати щомісяця складала більше 1 млн доларів США прихованих коштів, які офіційно неможливо було простежити.

АРМА вже оголошувало конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття — ТОВ "Термінал Карпати" — у жовтні минулого року. Тоді повідомлялося, що інфраструктура терміналу забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом.