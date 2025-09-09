Фонд держмайна вкотре виставив на продаж спиртзавод на Тернопільщині

Фонд держмайна України оголосив онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Зарубинський спиртовий завод", який спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин.

Інформація про це міститься на сайті ФДМУ.

Стартова ціна підприємства, яке розташоване у Тернопільській області – 155 992 463 грн без ПДВ. Аукціон призначено на 11 вересня.

ФДМУ зазначає, що це працююче підприємство, яке має виробничі будівлі і споруди, а також велику земельну ділянку.

До складу об’єкта приватизації входять 49 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, 27 одиниць транспортних засобів і спеціальної техніки та 637 одиниць іншого рухомого майна. Загальна площа будівель і споруд – 27 256,9 м². Вони розташовані на чотирьох земельних ділянках загальною площею 23,5952 га.

Основною номенклатурою продукції є: спирт етиловий і інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації, включаючи ті, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо).

Як повідомляє ФДМУ, обсяг реалізації продукції (в тому числі експортної) за період 2022 – 2024 р.р. склав 1 290 455,0 тис грн, у тому числі експортної – 21 409,3 тис грн.

Станом на червень 2025 року підприємство мало аборгованість у 332,7 млн грн, серед яких 4,3 млн грн — перед бюджетом і 3,9 млн грн — перед працівниками. Ці зобов’язання перейдуть новому власнику.

Як писав раніше сайт "Погляд", ФДМУ вже намагався приватизувати завод. У жовтні 2023 року стартова ціна становила 245,4 млн грн, у серпні 2024 року — 219,1 млн грн, у грудні 2024 року — 173,46 млн грн, у травні 2025 року — 162,178 млн грн.

