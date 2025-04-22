Суд повернув мережі АЗС велику партію спирту

Печерський районний суд Києва скасував арешт спиртовмісної продукції і документацію, вилучених на території ТОВ "Фастівський завод органічних розчинників" ("ФАЗОР"), яке входить в орбіту мережі автозаправних комплексів "БРСМ".

Про це свідчить ухвала суду від 16 квітня, повідомляє галузеве видання Еnkorr.

Арешт було накладено восени 2023 року в рамках кримінального провадження щодо можливих зловживань у сфері обігу спирту.

Загалом мова йде про 9 резервуарів, у яких зберігалося 218 161 літр спиртовмісної рідини.

У своєму клопотанні адвокати "ФАЗОРу" наголосили, що з моменту накладення арешту минуло понад півтора року, протягом яких слідчі мали всі можливості провести необхідні слідчі дії, включно з експертними дослідженнями зразків продукції.

Водночас, за цей час спиртовмісна рідина фактично втратила товарні властивості, що суперечить принципам збереження речових доказів.

Представники підприємства також зазначили, що арешт паралізує роботу заводу, адже продукція досі перебуває в опечатаних резервуарах, які не можна використовувати у виробництві.

Через це підприємство не може забезпечити повноцінну господарську діяльність, створення робочих місць та утримання обладнання в технічній справності.

Суд дійшов висновку, що правоохоронці не надали достатніх доказів необхідності продовження арешту та не довели правовий зв’язок між вилученим майном і кримінальним провадженням.

В результаті арешт було скасовано.

Нагадаємо:

Проти "ФАЗОРу" відкрито ще одне кримінальне провадження за підозрою у несплаті майже 5 млрд грн податків. У межах його розслідування суд наклав арешт на ключове виробниче обладнання підприємства.