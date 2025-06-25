"Виявлено істотні порушення": АРМА відхилило першого кандидата на управління санаторієм "Жовтень"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило перевірку тендерної документації ТОВ "Компанія Константа 2020" – одного з учасників конкурсу на відбір управителя арештованим санаторієм "Жовтень".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами аналізу поданих матеріалів, Агентство відхилило ТОВ "Компанія Константа 2020" через невідповідність технічної специфікації тендерної пропозиції вимогам конкурсу.

"Виявлено істотні порушення, які унеможливлюють участь компанії у процедурі відбору управителя", – зазначили в АРМА.

В Агентстві наголосили, що "жодні компанії, які демонструють низьку прозорість, мають зв’язки з недоброчесними практиками чи пов’язані з країною-агресором, не отримають можливості управляти активами, що перебувають під арештом".

Наразі триває перевірка документації другого учасника конкурсу.

Нагадаємо:

На початку червня АРМА розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію "Жовтень".

Ринкова вартість майнового комплексу санаторію "Жовтень" згідно з офіційним звітом про оцінку становить 60 757 000 грн.

Санаторій "Жовтень" має загальну площу 22 762,90 м². Він розташований в престижному районі Конча-Заспа на Столичному шосе.