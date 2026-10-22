АРМА готує до конкурсу торговельний центр у центрі Одеси

АРМА готує до конкурсного відбору управителя торговельно-офісний центр у центрі Одеси площею понад 4,3 тисячі квадратних метрів..

Про це інформує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Йдеться про торговельно-офісний центр "Марсель" у центральній частині міста.

Це комплексом нежитлової нерухомості загальною площею понад 4,3 тисячі квадратних метрів. Основним об'єктом є нежитлова будівля торговельно-офісного центру площею 3 670,7 кв. м на вулиці Ніжинській, 79.

До переліку переданого в управління АРМА майна також входять нежитлові приміщення першого поверху й підвалу площею 363,5 кв. м, приміщення другого поверху площею 276,3 кв. м та окреме нежитлове приміщення площею 6,2 кв. м, уточнили у АРМА.

"Розташування в центральній частині Одеси та комерційне призначення нерухомості створюють передумови для її використання в торговельній і офісній діяльності", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на Prozorro відкриті торги з відбору управителів для двох привабливих об'єктів нерухомості в Одесі, переданих в управління АРМА за рішеннями судів.

Раніше на Prozorro було оголошено конкурс із відбору управителя санаторієм "Курорт Орлівщина" – одного з найвідоміших оздоровчих комплексів Дніпропетровщини.