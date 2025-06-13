Арештоване російське судно EMMAKRIS III намагались викрасти

АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства зірвали спробу викрадення арештованого російського судна EMMAKRIS III.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Завдяки скоординованим діям з Адміністрацією судноплавства вдалося запобігти фактичному викраденню корабля та можливому поверненню його до країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що АРМА вже звернулося до всіх органів силового блоку. Ситуація на контролі.

Нагадаємо:

7 серпня 2024 року АРМА оголосило про відбір управителя для заарештованого російського суховантажного судна EMMAKRIS III. Його оцінено оцінщиком в майже 109 млн гривень.

У квітні АРМА передало в управління ПП "Марінекс" 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з державою-агресором. Серед переданих активів також є судно "EMMAKRIS III".

В травні АРМА повідомило, що приватне підприємство "Марінекс", яке є управителем десяти арештованих суден, включаючи суховантажне судно "EMMAKRIS III" не виконує договірні зобов'язання.