АРМА реализует судно, арестованное за визиты во временно оккупированный Крым

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приняло в управление для дальнейшей реализации судно "ANKA".

Об этом Нацагентство сообщает на сайте.

Передача актива в управление АРМА состоялась на основании постановления следственного судьи. Суд вынес решение по ходатайству Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым в рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Судно дерзко нарушило государственную границу и зашло в порт временно оккупированного Крыма - с нарушением украинского законодательства и международно признанного статуса полуострова, напоминает агентство.

"АРМА имеет устойчивое и эффективное сотрудничество с ГУ СБУ в АР Крым, в частности в сфере передачи судов, которые являются вещественными доказательствами по делам о нарушении режима оккупированной территории", - говорится в сообщении

Специалисты Южного МТУ АРМА уже провели технический осмотр судна, который подтвердил, что актив находится в хорошем техническом состоянии и готов к дальнейшему использованию.

В АРМА считают, что это "позволяет осуществить его реализацию с максимальной выгодой для государства".

"Сейчас межрегиональное управление собирает всю необходимую информацию об активе для формирования качественного конкурсного предложения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Служба безопасности и Государственная пограничная служба в Черном море задержали иностранное судно, которое незаконно перевозило в третьи страны украинскую агропродукцию, похищенную с временно оккупированной территории.

Судно использовалось для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна. В конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.

Во время обыска на борту изъяли навигационное оборудование, судовую документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие участие судна и экипажа в схеме незаконной перевозки.

Ранее Нацагентство сообщало о снятии ареста с судна Nika Spirit, которое ранее было передано в управление АРМА в рамках уголовного производства.

По результатам конкурентных торгов актив был реализован за 6,4 миллиона гривен. Новым владельцем актива стала украинская компания, которая приобрела судно в рамках законной и публичной процедуры реализации.

Поэтому, суд признал, что актив потерял связь с предметом уголовного производства и приобрел новый правовой статус - коммерческой собственности.

Как известно, суд арестовал российский танкер "NEYMA", который до того блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе, летом 2019 года. Это привело к захвату 24 моряков и трех судов ВМС Украины российскими пограничниками.

Также сообщалось, что АРМА объявляет конкурс на отбор юридических лиц для организации реализации арестованного морского судна USKO MFU.

Ранее сообщалось, что АРМА совместно с Администрацией судоходства сорвали попытку похищения арестованного российского судна EMMAKRIS III.