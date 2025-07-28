Арестованные Новояворовские электросети впервые принесли государству доход

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило госбюджету 712 тысяч гривен дохода от управления Новояворовскими электросетями.

Об этом в Telegram сообщает председатель АРМА Елена Дума.

"Впервые с момента передачи Новояворовских электросетей в управление в 2020 году этот арестованный актив начал генерировать доход", - отметила она.

ООО "Нафтогаз Тепло", выполняющее функции управляющего актива по договору с АРМА, проинформировало о чистом доходе от хозяйственной деятельности за первое полугодие 2025 года.

Общая сумма - 950,25 тыс. грн, из которых в государственный бюджет Украины будет перечислено 712,69 тыс. грн после уплаты налогов, вознаграждения управляющему и покрытия расходов на управление, говорится в сообщении.

"За время управления АРМА, предприятие не только обеспечило бесперебойную работу стратегического актива, но и сумело впервые получить доход от его деятельности, что является беспрецедентным результатом за все время функционирования этого объекта в условиях ареста", - отметила Дума.

"Ключевую роль в этом кейсе сыграл эффективный мониторинг из Управления мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА - благодаря системному контролю и пересмотру подходов к управлению, шаг за шагом ломается практика убыточности арестованных активов, и те объекты, которые ранее генерировали только потери, начинают приносить первые поступления в государственный бюджет", - добавила она.

Напомним:

Ранее сообщалось, что АРМА договорилось с "Укртранснафтой" (входит в Группу Нафтогаз) об увеличении ежемесячного гарантийного платежа, который компания должна платить как управитель арестованного нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов определило победителей конкурсов на отбор управляющих для арестованных активов ООО "Терминал Карпаты". Площадь логистического центра - более 21,5 тыс кв.м.

Бенефициаром ООО "Терминал Карпаты" был гражданин россии Андрей Кочетков, бывший вице-президент Ассоциации российских экспедиторов. 10 мая 2022 года суд арестовал корпоративные права, денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского общества и 20 мая 2022 года передал в управление АРМА.

Также сообщалось, что ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" перечислило в государственный бюджет Украины 56,7 миллионов гривен. Это уже третье масштабное поступление от управления активами Сахалинского месторождения, напоминает агентство. В июле 2024 года было перечислено 747,7 млн грн, в мае этого года - 1,074 млрд грн.