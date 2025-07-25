Управителю "труби Медведчука" підвищили щомісячну плату

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) домовилося з "Укртранснафтою" (входить в Групу Нафтогаз) про збільшення щомісячного гарантійного платежу, який компанія має сплачувати як управитель арештованого нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Про це повідомила пресслужба АРМА в п'ятницю.

Арештований нафтопродуктопровід контролювався екснардепом та державним зрадником Віктором Медведчуком.

"Укртранснафта" повинна буде сплачувати не менше ніж 5 млн грн щомісяця порівняно з попередніми 1,1 млн грн, встановленими раніше.

Водночас за результатами управління в липні держбюджет одразу отримає 11 млн грн.

"Укртранснафта" стала управителем частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у червні 2021 року строком на п'ять років.

Нагадаємо:

Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

Україна намагалася повернути цей актив у державну власність.

З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, у 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснєфтєпродукту".

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.

В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта".