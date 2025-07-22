АРМА знайшла управляючих для "Терміналу Карпати"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможців конкурсів на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати".

Про це у Telegram повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Національне агентство провело відкриті конкурси на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати" в системі Prozorro. За підсумками конкурсних процедур визначено переможців на всі п’ять лотів активу, розташованого на Закарпатті", – розповіла вона.

Консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл" буде управителем адміністративної будівлі в місті Чоп та виробничого комплексу у смт Батьово, з ангаром, підведеними коліями двох стандартів, насосною станцією, трансформаторною та іншими спорудами. Крім того, в управлінні консорціуму віддадуть сім автомобілів.

Між тим, корпоративні права та статутний капітал ТОВ "Термінал Карпати" та офісна будівля в селі Свобода переходять онсорціуму "Укртранслогістика"

"АРМА розпочало ретельний аналіз поданої документації. Рішення щодо обрання або відхилення пропозицій учасників торгів буде ухвалено після всебічного аналізу, відповідно до чинного законодавства та процедур АРМА. Кожен з учасників проходить глибоку перевірку", – говориться у повідомленні.

"Після оголошення переможців цих аукціонів управління активами, арештованими за рішеннями Личаківського районного суду м. Львова та Берегівського районного суду Закарпатської області, здійснюватимуть компанії, що запропонували найбільш вигідні для держави умови", – пише Дума.

"Перед оголошенням конкурсу АРМА організувало огляд комплексу силами Західного міжрегіонального територіального управління, а незалежний оцінювач визначив його ринкову вартість у понад 190 млн грн", – нагадує вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило відкритий конкурс на відбір управителів в системі Prozorro на активи ТОВ "Термінал Карпати" на Закарпатті.

Комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу", – зазначає агентство. Площа логістичного центру – понад 21,5 тис кв.м.

Бенефіціаром ТОВ "Термінал Карпати" був громадянин росії Андрій Кочетков, колишній віцепрезидент Асоціації російських експедиторів. 10 травня 2022 року суд арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно російського товариства і 20 травня 2022 року передав в управління АРМА.

За матеріалами кримінального провадження, чорна каса (тіньова бухгалтерія) російського Терміналу Карпати щомісяця складала більше 1 млн доларів США прихованих коштів, які офіційно неможливо було простежити.

АРМА вже оголошувало конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття — ТОВ "Термінал Карпати" — у жовтні минулого року. Тоді повідомлялося, що інфраструктура терміналу забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом.