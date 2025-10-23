"Антиамериканські" портові збори КНР зачеплять 9% танкерів світу – дослідження

Близько 9% світових танкерів, переважно пов'язаних зі США та побудованих не в Китаї, стикаються з новими китайськими портовими зборами.

Про це з посиланням на аналітику компанії Xclusiv Shipbrokers пише ЦТС.

З початку року Китай імпортував приблизно 362,2 мільйона тонн сирої нафти, за винятком обсягів з країн, що перебувають під міжнародними санкціями, таких як Венесуела, Росія та Іран, говориться у повідомленні.

Цифри підкреслюють тривале відновлення попиту Китаю на сиру нафту, що підтримується стійкою промисловою діяльністю та високими прибутками нафтопереробки, зазначають у Xclusiv Shipbrokers.

Саудівська Аравія зберегла позицію провідного постачальника сирої нафти до Китаю, забезпечивши 16,6% загального імпорту, за нею йдуть Ірак (13,9%) та Бразилія (9,8%).

Диверсифікація джерел постачання підкреслює стратегічні зусилля Китаю збалансувати структуру імпорту між Близьким Сходом та новими виробниками в Латинській Америці.

Для порівняння, за той же період у 2024 році Китай імпортував 335,5 мільйона тонн сирої нафти – збільшення на 8% у річному вираженні у 2025 році. Саудівська Аравія також лідирувала за поставками минулого року з часткою 17,1%, за нею йшли Ірак (14,6%) та Оман (8,6%).

Крім того, незначне зниження частки ринку Саудівської Аравії цього року відображає посилення конкуренції серед ключових експортерів та поступовий перехід китайських закупівель до бочок з Атлантичного басейну, говориться у повідомленні.

Щодо морської логістики, у 2025 році нафтоналивні танкери великої вантажопідйомності (VLCC) продовжували домінувати в імпорті сирої нафти до Китаю, транспортуючи 91% загального обсягу морських перевезень. Судна Aframax та Suezmax йшли слідом з показниками 6,1% та 2,2% відповідно.

"Ця структура підкреслює тривалу залежність Китаю від перевезень на великі відстані з Близького Сходу та постійну ефективність сегмента VLCC у задоволенні великомасштабного попиту на нафтопереробку", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від 14 жовтня у китайських портах почнуть брати додатковий збір з суден, які пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Так Пекін відповів на рішення США запровадити додаткові збори для суден, що належать китайськими компаніями.

Раніше повідомлялося, що свіжі санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару по китайському нафтопереробному гіганту Sinopec. Вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п'ятої частини свого імпорту сирої нафти.

США оголосили про нові санкції проти понад 50 осіб, підприємств і суден, які, за їхніми даними, експортують іранські нафтопродукти та скраплений газ на мільярди доларів.

Китай оголосив про широкі експортні обмеження на рідкісноземельні елементи і пов'язані технології, посилюючи свій вплив на критично важливі мінерали напередодні очікуваної цього місяця зустрічі президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.

У березні адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що у США мають намір стягувати портові збори з будь-якого судна, що входить до складу флоту, у якому є кораблі, побудовані в Китаї або зареєстровані під китайським прапором.

Тоді повідомлялося, що судновласники та фрахтувальники коригують умови оренди суден, щоб пристосуватися до очікуваних багатомільйонних портових зборів, які адміністрація Трампа планує запровадити для суден китайського виробництва.