Китайська телекомпанія придбала права на трансляцію ЧС-2026 за $60 мільйонів

China Media Group (CMG), материнська компанія китайської держтелерадіокомпанії (CCTV), досягла угоди з Міжнародною федерацією футболу (FIFA) щодо співпраці у сфері авторських прав на новий цикл чемпіонатів світу.

Про це повідомляє пресслужба FIFA.

Пакет включає трансляції в КНР чоловічі ЧС 2026 і 2030 років, а також жіночі ЧС у 2027 і 2031 роках.

"Ми дуже раді, що нам вдалося досягти угоди з CMG. Ми знаємо про пристрасть китайських футбольних уболівальників і пишаємося нашим партнерством, яке дозволить показати ЧС всім фантам у Китаї", – заявили у FIFA.

Як зазначає Reuters, ця угода поклала край протистоянню щодо телеправ менш ніж за місяць до початку ЧС-2026. Ринок КНР надзвичайно важливий для FIFA, оскільки Китай має найбільшу в світі базу футбольних уболівальників – близько 200 мільйонів людей.

За угодою, CMG отримала ексклюзивні права на трансляції та субліцензування на території материкового Китаю на чотири турніри, що охоплюють як ефірне, так і платне телебачення, а також онлайн-платформи.

Офіційно фінансові умови угоди не розголошуються, але, за даними китайського державного видання The Paper, лише права на трансляцію ЧС-2026 обійшлися в 60 млн дол.

Новина про укладення угоди швидко поширилася в китайських соцмережах, очоливши список трендів у Weibo – китайській платформі, схожій на X, набравши понад 27 мільйонів переглядів лише за 45 хвилин.

Перед цим FIFA і ССТV довго торгувались щодо суми угоди по ЧС-2026: спочатку FIFA називала оцінку в 250-300 млн дол., а потім знизила її до 120-150 млн дол., тоді як CCTV зі свого боку запропонувала за права від 60 до 80 млн дол.

Напередодні FIFA оголосила про укладення угод на трансляцію ЧС-2026 більш ніж у 175 країнах світу, але переговори в Індії – ще одному критично важливому телеринку для федерації – переговори ще тривають.

Коли в Індії транслювався ЧС-2022, компанія Reliance придбала права за 60 млн дол. за 14 місяців до старту турніру. Таку ж суму FIFA очікує отримати і зараз. Під час ЧС-2022 на частку Китаю й Індії припало 22,6% від усього світового охоплення цифрового стримінгу.

ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді й Мексиці, у турнірі вперше візьмуть участь 48 збірних.

Читайте також: Спочатку Росія, потім Катар. Далі – КНДР? Як Чемпіонат світу-2022 викрив корупцію в ФІФА

"Цей турнір – найгірша ідея у футболі". Чому провалився Клубний чемпіонат світу