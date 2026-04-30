Аналітики підрахували, скільки конфіскованих активів РФ отримали нових власників

За час дії механізму реалізації російських активів з 2022 року Україна 85 активів, а з початку року Вищий антикорупційний суд стягнув 20 об'єктів.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Ідеться про 20 російських активів різного типу — об'єктів нерухомості, транспорту, корпоративних прав, фінансових та інших, уточнили у TI Ukraine.

Процес конфіскації гальмує не лише "вичерпання" російських активів на території України, причиною є також часті кадрові зміни в Мінʼюсті, яке відповідальне за подання позовів до ВАКС, стверджують у організації.

"Сам процес конфіскації — це спосіб притягнути росію до матеріальної відповідальності, і він дає конкретні результати", – говориться у повідомленні.

До бюджету України вже перераховано понад 8 млрд грн, які можна використати для відбудови та відшкодування збитків, зазначають у TI Ukraine.

За весь час дії механізму з 2022 року реалізовано 85 активів і 138 готуються до продажу.

Ще 1980 активів знаходяться в управлінні відповідних органів, зокрема ФДМУ та АРМА. Крім того, 132 об'єкта знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У Націагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами інвентаризували 60 274 активи за весь період діяльності,з них 20 753 активи визначено як такі, що мають високий потенціал для ефективного управління.

Раніше у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомили про те, що АРМА виходить на фінальну стадію повернення в Україну грошей, які розшукали за межами країни.

Підприємство "Вінницяпобутхім" працює над повноцінним відновленням виробництва після кількох років простою. З 2022 року це воно пройшло шлях від повної зупинки та конфіскації у російських підсанкційних власників до АРМА, роботи під контролем управителя, передачі до Фонду держмайна та, зрештою – приватизації.