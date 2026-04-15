У АРМА після інвентаризації визначили активи з високим потенціалом

У Націагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами інвентаризували 60 274 активи за весь період діяльності,з них 20 753 активи визначено як такі, що мають високий потенціал для ефективного управління.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

У АРМА повідомили, що практична імплементація реформи ринку управління арештованими активами стала окремим пріоритетом у 2025 роц.

У межах реформи АРМА розробило та оновило нормативно-правову базу, провело комплексну ідентифікацію активів, запустило побудову сучасної системи обліку, супроводу та контролю активів.

"АРМА поступово переходить від моделі формального обліку арештованого майна до сучасної моделі економічного управління активами — з акцентом на збереження вартості, прозорість процедур та максимізацію надходжень для держави", – говориться у повідомленні.

Загалом у 2025 році, згідно зі звітом АРМА, було 9 468 звернень щодо виявлення та розшуку активів (+20% до 2024 року) та 18 100 осіб, щодо яких здійснювалися заходи з виявлення та розшуку активів.

Протягом року 1 703 активи передано управителям на понад 5,35 млрд грн, доходи, отримані управителями за договорами управління становили 5,07 млрд грн. Ще 3,41 млрд грн — витрати, понесені управителями за договорами управління.

За рік 4 310 арештованих активів реалізовано на 411,5 млн грн (+26% до 2024 року), а надходження від управління грошовими коштами, включно з військовими облігаціями становили 1,095 млрд грн (+12,5% до 2024 року).

Раніше у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомили про те, що АРМА виходить на фінальну стадію повернення в Україну грошей, які розшукали за межами країни.