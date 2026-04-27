Виробник побутової хімії "Вухастик" відновлює роботу після простою

Українське підприємство "Вінницяпобутхім", яке відоме брендом прального порошку "Вухастик", працює над повноцінним відновленням виробництва після кількох років простою.

Про це повідомляє заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

Він зазначив, що з 2022 року це підприємство пройшло шлях від повної зупинки та конфіскації у російських підсанкційних власників до АРМА, роботи під контролем управителя, передачі до Фонду держмайна та, зрештою – приватизації.

"Партнерство з великими торговими мережами відкриває перед промисловим виробником непогані перспективи розвитку. Але зараз воно переживає дуже складний період відновлення, який потребує сотень мільйонів гривень інвестицій", – підкреслив Кисилевський.

За його словами, у роки простою кількість працівників падала до 16, зараз - вже близько 100. До трьох активних виробничих ліній планується придбати ще три нові.

"Це дозволить включитись в боротьбу за полиці супермаркетів з великими транснаціональними групами. Зараз на імпорт припадає 70% українського ринку побутової хімії. Тобто боротися є за що", – наголосив депутат.

Як повідомив Киселевський, наразі завдяки новим власникам вдалося замінити російські складові у продукції підприємства, частка яких до 2022 року сягала 80%. Тепер 50% у складі продукції має українське походження, решту забезпечують партнери з ЄС.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).

АРМА передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

У травні 2025 року, Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".

У листопаді 2025 році Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Афіна-Груп" на набуття контролю над виробником мийних засобів "Вінницяпобутхім".