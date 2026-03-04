АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), виходить на фінальну стадію повернення в Україну грошей, розшуканих за межами країни.

Про це повідомила т.в.о. голови агентства Ярослава Максименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Раніше таких кейсів не було. Зараз результативна робота відбувається за двома юрисдикціями, які вже забезпечують процес повернення. Це адміністративний процес, він технічно нескладний і завершиться у зрозумілий термін", - сказала вона.

Максименко підтвердила, що перші приклади фактичного повернення коштів в Україну можуть відбутися вже цього року.

Т.в.о. голови АРМА назвала кілька інших важливих кейсів, поміж яких - виявлену у США нерухомість членів сім'ї українського посадовця на $3,2 млн та іншого посадовця на майже $500 тис.

Крім того, в Іспанії розшукали частки в компаніях політика на понад 4 млн євро, у Чорногорії - 12 об'єктів нерухомості на 12,9 млн євро, у Франції - маєток політика на 11 млн євро, автомобіль та апартаменти.

Максименко наголосила, що повернення виведених з країни активів є одним із ключових напрямів роботи Агентства паралельно з управлінням майном, яке вже арештували в Україні.

