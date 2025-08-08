АМКУ начал исследование цен на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины начал масштабное исследование цен на рынке электроэнергии, которые сложились в течение мая - середины июня 2025 года.

Об этом пишет ExPro.

Как сообщил Председатель АМКУ Павел Кириленко, сейчас продолжается сбор информации. По результатам анализа информации из открытых источников Комитетом было установлено, что в течение мая - середины июня 2025 года ежедневные индексы рынка на сутки вперед в торговой зоне ОЭС Украины превышали индексы РДН в соответствующих странах Европейского Союза большинство дней.

"При этом, в течение большого количества часов, несмотря на значительный профицит предложения над спросом на РСВ, цены, которые были сформированы, равнялись или почти равнялись уровню максимальных предельных цен", - говорится в сообщении.

"Комитетом еще не проводилось такое масштабное исследование указанных сегментов рынка. Поэтому только по его результатам можно будет сказать, есть ли признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников рынка", - сообщил Кириленко.

По его словам, пока нет возможности прокомментировать, действительно ли там есть признаки нарушения.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет разрешил компании GNG Retail Limited, которой принадлежит холдинг OKKO Group, купить проект ветроэлектростанции в Волынской области.

Ранее сообщалось, что Dragon Capital инвестирует 30 миллионов долларов в распределенную генерацию.

Также сообщалось, что в июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" получит возмещение расходов на защиту электроподстанций. По согласованию с Международным банком реконструкции и развития часть гранта в 200 млн долларов направят на эти цели.