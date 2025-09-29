АМКУ оштрафував за змову у 2021 році дві будівельні компанії

Антимонопольний комітет України виявив змову між ТОВ "Будівельна компанія "Антаро Білд" та ТОВ "Валентор ЛТД" під час їхньої підготовки та участі в аукціонах в Одесі.

Про це повідомляє Південного міжобласного територіального відділення АМКУ.

Йдеться про участь у відкритих торги з особливостями на закупівлю робіт з реконструкції систем киснепостачання з встановленням кисневих станцій в КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" та КНП "Міська лікарня №8". Торги були проведені ще у 2021 році.

Адміністративна колегія територіального відділення зазначає, що встановило ряд фактів та обставин, які у своїй сукупності свідчать про узгодження поведінки під час підготовки та участі у торгах всупереч Закону України "Про публічні закупівлі".

"На основі виявлених фактів адміністративна колегія Південного МТВ 29 вересня 2025 року визнала дії "Антаро Білд" та ТОВ "Валентор ЛТД" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції", – говориться у повідомленні.

Це антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів. За такі дії на відповідачів накладено штраф на загальну суму 272 000 гривні.

