НБУ у квітні оштрафував три фінкомпанії: за які порушення
Національний банк України у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Так ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "Тормес-капітал " ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" оштрафували по 51 тис грн за порушення правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого.
До ПТ "Діла ломбард" застосували письмове застереження за неподанні до Національного банку звітності у строк.
