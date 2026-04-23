АМКУ заблокував рахунки другому з найбільших дистрибʼюторів ліків

Антимонопольний комітет України наклав арешт на рахунки фармацевтичного дистрибʼютора "Оптіма-Фарм".

Про це повідомили співрозмовники ЕП на фармринку та йдеться у реєстрі виконавчих проваджень.

Виконавче провадження щодо компанії відкрили 22 квітня 2026 року. Його розпочав відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби.

У виконавчому провадженні перелічені три рахунки фармдистрибʼютора: в Державній казначейській службі, в "Укрексімбанку" та "Ощадбанку".

За словами співрозмовників ЕП на фармринку, рахунки "Оптіми" наразі заблоковані.

Частково заблокованими також залишаються рахунки другого з найбільших фармдистрибʼюторів – "БаДМ". Їхні рахунки заблокували у грудні 2025 року, через це у певний момент компанія навіть не могла розплатитись із постачальниками.

Сьогодні вони можуть отримувати кошти від клієнтів та користуватись ними, при тому, що суму, яку заблокував АМКУ залишається під арештом.

Разом на "БаДМ" та "Оптіму-Фарм" припадає близько 80% ринку дистрибуції ліків країни.

У липні 2025 року Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" - на величезну суму у понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.

За версією АМКУ обидві компанії протягом 2020-2023 років узгоджували ціни на низку популярних лікарських засобів, таких як "Спазмалгон", "Евказолін аква", "Біфрен" та інші, що обмежувало конкуренцію між ними.

Протягом осені 2025 року росіяни тричі обстрілювали склади "Оптіми Фарма".