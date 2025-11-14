Закордонні активи "Лукойлу" можуть купити американські інвестори — Reuters

Американська інвесткомпанія Carlyle вивчає варіанти покупки зарубіжних активів російського "Лукойлу", який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона розглядає варіанти купівлі цих активів.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

"Американська інвесткомпанія прямих інвестицій Carlyle розглядає варіанти купівлі закордонних активів російського нафтового гіганту "Лукойл", повідомили три джерела, знайомі з ситуацією", – зазначено у публікації.

США наклали на "Лукойл" санкції в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Кремль сісти за стіл мирних переговорів щодо України, і заблокували спробу "Лукойлу"продати активи швейцарському трейдеру Gunvor до закінчення терміну дії санкцій, який настає 21 листопада, нагадує агентство.

"За словами одного з джерел, Carlyle перебуває на ранніх стадіях вивчення можливості купівлі активів", – говориться у повідомленні.

"За словами джерела, компанія збирається подати заявку на отримання ліцензії в США, яка дозволить їй придбати активи до початку проведення комплексної перевірки, але вона все ще може вирішити відмовитися від купівлі", – пише Reuters.

Друге джерело повідомило, що Carlyle поставила Лукойл до відома про свої наміри, додає агентство.

"Лукойл" видобуває близько 2% світового видобутку нафти в Росії та за кордоном і заявив, що шукає покупців на свої міжнародні активи, які видобувають 0,5% світової нафти.

Активи оцінюються приблизно в 22 мільярди доларів, виходячи з поданих заявок за 2024 рік, зазначає Reuters.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Раніше видання Financial Times написало, що після блокування Сполученими Шатами Америки угоди з продажу закордонних активів швейцарському трейдеру Gunvor російська нафтова компанія "Лукойл" ризикує втратити майно на суму близько 14 млрд євро.

Болгарія розробляє законодавчі зміни, які дозволять їй взяти під контроль нафтопереробний завод у Бургасі, що належить російському гіганту "Лукойл", і потім продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США.

Міжнародні активи "Лукойл" зазнають все більших проблем, оскільки наближається термін, коли компанії повинні припинити бізнес з російською нафтогазовою компанією через санкції США, а також після того, як угода про продаж операцій швейцарському трейдеру Gunvor зірвалася.

Також повідомлялося, що російська компанія "Лукойл" оголосила форс-мажорні обставини на гігантському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" в Іраку.