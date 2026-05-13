Гана готується забрати частку "Лукойлу" в ключовому нафтовому проєкті

Гана робить кроки для купівлі частки "Лукойл" у морському нафтовому блоці, щоб отримати більший контроль над майбутнім видобутком у країні, повідомили люди, знайомі з питанням.

Західноафриканська країна розглядає можливість використати своє переважне право на купівлю 38% частки підсанкційної російської компанії в блоці Deepwater Tano Cape Three Points, сказали співрозмовники, які попросили не називати їх, бо питання не є публічним.

Гана заявляє, що має перше право на цю частку після того, як фонд прямих інвестицій Carlyle Group у січні погодився купити більшу частину міжнародного портфеля "Лукойлу", до якого, ймовірно, входить і ганський блок, сказали вони.

Carlyle відмовилася коментувати, чи претендує на цю частку в межах угоди з купівлі кількох активів у "Лукойлу". Російська компанія не відповіла на запит про коментар, а Міністерство енергетики Гани відмовилося від коментарів.

Загроза європейських санкцій проти "Лукойлу" після вторгнення в Україну роками тиснула на блок, де розташований проєкт родовища Pecan — відкриття, яке ще не почали розробляти. Це призвело до виходу норвезької Aker Energy. Торік США запровадили власні санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти", коли адміністрація Трампа посилила тиск на Кремль, щоб домогтися завершення війни.

Гана, як і інші африканські виробники, давно прагне перебрати на себе роль міжнародних нафтових компаній, які видобувають її нафту, щоб отримувати більшу частку прибутку.

Країна замовила оцінку частки й повідомила "Лукойл", що має намір скористатися своїм переважним правом, сказав один зі співрозмовників. Інших інвесторів можуть залучити, щоб допомогти покрити витрати на розробку родовищ.

У 2023 році Africa Finance Corp. стала оператором блоку з часткою 50% через Pecan Energies Ltd. після виходу Aker. Shell Plc веде переговори про купівлю частки в місцевому підрозділі, повідомили співрозмовники. Представник Shell відмовився від коментарів.



30 квітня Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США в пʼятий раз продовжило термін продажу іноземних активів російського нафтового гіганту "Лукойл".