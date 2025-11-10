"Лукойл" оголосив форс-мажор на іракському родовищі

Російська компанія "Лукойл" оголосила форс-мажорні обставини на гігантському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" в Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили агентству чотири джерела, обізнані з цим питанням, це сталося "після того, як західні санкції проти російської нафтової компанії ускладнили діяльність компаній".

За словами співрозмовників агентства, з того часу Ірак припинив всі платежі компанії.

"Минулого вівторка "Лукойл" надіслав листа до міністерства нафти Іраку, в якому повідомив, що існують форс-мажорні обставини, які перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі Західна Курна-2", – пише агентство.

"Якщо причини форс-мажору не будуть усунуті протягом шести місяців, Лукойл зупинить видобуток і повністю вийде з проекту, заявив високопоставлений представник іракської нафтової промисловості", – зазначає Reuters.

Минулого тижня, нагадує Reuters, іракська державна нафтова компанія SOMO скасувала завантаження трьох вантажів сирої нафти, видобутої на родовищі "Лукойл", через санкції.

Західна Курна-2, одне з найбільших нафтових родовищ у світі, є найціннішим закордонним активом Лукойлу. Воно розташоване за 65 кілометрів (40 миль) на північний захід від південного порту Басра, говориться у публікації.

На родовище припадає близько 9% загального видобутку нафти в Іраку. За словами двох посадовців нафтового родовища, наразі на ньому видобувається близько 480 тис барелів на добу.

Обсяги нафти, виділені для виплат "Лукойлу" за листопад – близько 4 мільйонів барелів – були скасовані, повідомило одне з джерел, чиновник міністерства нафти.

"Платежі "Лукойлу", отримані від його операцій в Іраку, залишаються замороженими через санкції США, поки не буде внесено зміни до контракту, які забезпечать механізм розробки нафтового родовища і спосіб здійснення платежів суб'єктам, що не перебувають під санкціями", – пише Reuters.

Про це агентству сказав представник нафтового міністерства, додавши, що Ірак не може мати справу з компаніями, що перебувають під санкціями США.

SOMO не зможе продовжити контракт на поставку сирої нафти з Лукойлом доти, доки не будуть вирішені питання, що стоять за цими санкціями, додало джерело.

Заява "Лукойлу" про форс-мажорні обставини схвалена умовами контракту, і компанія шукає юридичного захисту від штрафних санкцій за невиконання контрактних зобов'язань з міністерством нафти, повідомив інший іракський чиновник.

"В електронному листі, надісланому в п'ятницю, "Лукойл" припинив роботу всього неросійського іноземного персоналу, повідомило ще одне джерело, менеджер на родовищі Західна Курна-2. Це означає, що залишився тільки російський і іракський персонал "Лукойлу", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Згодом агентство Bloomberg повідомило, що морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися - найсильніше з січня 2024 року - оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви.

Міжнародні активи "Лукойл" зазнають все більших проблем, оскільки наближається термін, коли компанії повинні припинити бізнес з російською нафтогазовою компанією через санкції США, а також після того, як угода про продаж операцій швейцарському трейдеру Gunvor зірвалася.

Раніше швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.