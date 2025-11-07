Міжнародні активи "Лукойл" мають все більше проблем через санкції США

Міжнародні активи "Лукойл" зазнають все більших проблем, оскільки наближається термін, коли компанії повинні припинити бізнес з російською нафтогазовою компанією через санкції США, а також після того, як угода про продаж операцій швейцарському трейдеру Gunvor зірвалася.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У четвер Міністерство фінансів США назвало Gunvor "маріонеткою Кремля" і висловило своє заперечення проти угоди.

Сполучені Штати запровадили санкції проти "Лукойл" і "Роснефть" минулого місяця як частину зусиль президента Дональда Трампа, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України.

"Чітке повідомлення від Міністерства фінансів — це сигнал для ринку, що ті, хто сподівається на швидке відновлення торгівлі російською енергією, будуть розчаровані", — сказав Джеффрі Пайетт, старший керуючий директор McLarty Associates і колишній помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів.

Аналітики та нафтові керівники заявили, що "Лукойл", ймовірно, буде змушена продати активи за великими знижками до терміну 21 листопада, коли компанії повинні припинити бізнес-зв'язки з цією компанією, ймовірно, великому західному гравцю.

"Тепер кожен наступний покупець вимагатиме більшу знижку, ніж угода з Gunvor передбачала, і, можливо, це саме те, на що американці й сподівалися", — сказав Ігор Юшков, професор Фінансового університету при уряді Росії.

Нагадаємо:

Швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.