"Лукойл" ризикує втратити активи на 14 мільярдів євро – Financial Times

Після блокування Сполученими Шатами Америки угоди з продажу закордонних активів швейцарському трейдеру Gunvor російська нафтова компанія "Лукойл" ризикує втратити майно на суму близько 14 млрд євро.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, це мінімальна вартість закордонних активів "Лукойлу". Оцінка ґрунтується на документах, поданих його міжнародним підрозділом в Австрії та дочірніми компаніями в Нідерландах.

При чому закордонні активи становлять значну частку від загального обсягу активів російського гіганта.

Вашингтон ввів санкції проти "Лукойл", а згодом заблокував угоду між російською компанією та компанією Gunvor. США заявили, що не видадуть ліцензію Gunvor на управління активами через її зв'язки з Кремлем, говориться у повідомленні.

Видання пише, що російський гігант має до 21 листопада продати чи списати свої міжнародні активи. Саме від цієї дати санкції набувають сили.

Як повідомило виданню джерело на російському нафтовому ринку,деякі початкові учасники торгів, яким було відмовлено на користь Gunvor, можуть спробувати повернутися до переговорів, але власники "Лукойлу" готуються до можливої конфіскації активів країнами, де вони зареєстровані.

"Блокування угоди США з Gunvor, що заперечує будь-які зв'язки з РФ, зробило перспективи "Лукойлу" невизначеними. Після завершення міжнародної експансії компанія зіткнулася з обмеженим потенціалом зростання на внутрішньому ринку, де домінують "Роснефть" і "Газпромнефть", – говориться у повідомленні.

Financial Times також пише, що "Роснефть" може спробувати поглинути "Лукойл". На російському нафторинку стверджують, що російський лідер Володимир Путін нібито раніше блокував "чисельні спроби" глави компанії Ігоря Сєчина захопити конкурента, однак нині "Роснефть" може мати шанс.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Болгарія розробляє законодавчі зміни, які дозволять їй взяти під контроль нафтопереробний завод у Бургасі, що належить російському гіганту "Лукойл", і потім продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США.

Міжнародні активи "Лукойл" зазнають все більших проблем, оскільки наближається термін, коли компанії повинні припинити бізнес з російською нафтогазовою компанією через санкції США, а також після того, як угода про продаж операцій швейцарському трейдеру Gunvor зірвалася.

Також повідомлялося, що російська компанія "Лукойл" оголосила форс-мажорні обставини на гігантському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" в Іраку.