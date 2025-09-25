У гірському регіоні Львівщини збудують новий міст поруч зі старим, який розвалюється

У гірському регіоні Львівщини на автошляху Т-14-24 Сколе – Славське у населеному пункті Гребенів збудують міст через річку Опір.

Про це повідомили в Державному агентстві відновлення.

Зазначається, що автомобільна дорога Т-14-24 забезпечує стале транспортне сполучення між громадами та є важливою для розвитку туризму, економіки й соціальної інфраструктури у гірському регіоні.

Довжина новозбудованої споруди сягатиме 64 метри.

Наразі завершили роботи з монтажу буронабивних палів, насадок, колон, ригелів, підферменників і розпочали монтаж балок.

Наступним кроком буде влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, тротуарів з обох сторін та бордюрного каменю.

Також побудують підходи до моста, за допомогою яких з’єднають його з дорогою.

Гребенів – курорт, розташований у долині річки Опір на висоті 500 м над рівнем моря, за 6 км від міста Сколе та 20 км від гірськолижного курорту Славське.

Нагадаємо:

Мостовий перехід було збудовано у 1961 році. Капітальний ремонт проводився лише один раз. Тож міст перебував в аварійному стані. Після обстеження фахівці вирішили побудувати нову споруду поблизу старої. Це дозволить проводити будівельні роботи без перекриття руху транспорту.