Україна підписала з ПРООН велику угоду для розвитку відновлюваної енергетики: що передбачає

Міністерство розвитку громад та територій та Програма розвитку ООН (ПРООН) підписали фінансову угоду, що дає старт програмі "Рішення у сфері відновлюваної енергії" (Renewable Energy Solutions, RES).

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Ініціатива загальною вартістю 16,5 млн євро передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів та акумуляторних систем на об'єктах соціальної інфраструктури: школах, лікарнях, дитячих садках.

Документ у Києві підписали перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум та заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

"Енергетична незалежність – це не лише стратегічна мета, а й нагальна потреба для відновлення вже зараз.

Це партнерство перетворює глобальну підтримку на відчутну, сталу стійкість на рівні громад", – зазначила Шкрум.

За її словами, встановлення відновлюваних джерел енергії, зокрема й на прифронтових територіях, дає змогу забезпечити безперервність послуг для найуразливіших категорій громадян навіть у разі перебоїв у роботі мережі.

Представник ПРООН наголосив, що угода сприяє "зеленому переходу", дозволяє швидко перейти від планів до дій, відбудовуючи країну більш екологічно, підтримати освіту й медицину і зробити громади стійкішими.

Уряд Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН передали Україні критично важливе енергетичне обладнання.