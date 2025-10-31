Світове споживання електроенергії зросте майже на третину до 2035 року – Rystad Energy

Глобальний попит на електроенергію протягом наступного десятиліття зросте приблизно на 30% через активне поширення електромобілів, розбудову дата-центрів та зростання потреб в опаленні й охолодженні будівель.

Про це пише Bloomberg із посиланням звіт аналітичної компанії Rystad Energy.

За даними Rystad Energy, основними рушіями зростання споживання залишаються промислові галузі, зокрема виробництво сталі та заліза, які вже сприяли подвоєнню використання електроенергії за останні два десятиліття. Водночас дата–центри, що активно розвиваються на тлі стрімкого зростання штучного інтелекту та цифрових послуг, стануть помітним, але поки що не домінуючим фактором – їхня частка у глобальному енергоспоживанні зросте з 1,5% у 2024 році до 3,5% у 2035-му.

"Світова енергосистема переживає безпрецедентну трансформацію. Вже до кінця 2025 року відновлювані джерела перетнуть позначку у 50% встановлених потужностей, що колись здавалося недосяжним навіть через кілька десятиліть", – зазначають у Rystad Energy.

Аналітики Rystad Energy прогнозують, що відновлювана енергетика, особливо сонячна, стане ключовим джерелом для покриття попиту що зростає. Якщо нині частка "зеленої" генерації становить 34%, то до 2035 року вона може збільшиться до 55%, а решту забезпечать атомна енергетика та викопне паливо.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад та територій України та Програма розвитку ООН (ПРООН) підписали фінансову угоду, що дає старт програмі "Рішення у сфері відновлюваної енергії". Ініціатива загальною вартістю 16,5 млн євро передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів та акумуляторних систем на об'єктах соціальної інфраструктури: школах, лікарнях, дитячих садках.