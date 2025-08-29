Аграріям до кінця року компенсують витрати за будівництво або реконструкцію ферм

Аграріям які побудували або реконструювали тваринницькі ферм, до кінця року компенсують витрати за будівництво.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"У 2025 році аграрії зможуть отримати відшкодування витрат за будівництво або реконструкцію ферм за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" в частині підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції", – говориться у повідомленні.

Зокрема, в 2025 році аграріям, які займаються скотарством, компенсують до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об’єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження.

"Відшкодування можна буде отримати за об’єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися не раніше 24 лютого 2022 року та які прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року", – говориться у повідомленні.

Прийом заявок розпочнеться після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі відповідного оголошення та триватиме до 20 жовтня 2025 року. Розгляд документів відбуватиметься до 5 грудня 2025 року, зазначає міністерство.

Запуск програми компенсації вартості закупленого племінного поголівʼя в 2025 році не планується в звʼязку з відсутністю бюджетного фінансування, додали у відомстві.





