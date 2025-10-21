Аграрії засіяли майже 5 мільйонів га озимих

Станом на 21 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4 833,9 тис. га озимих культур. Це 74 % від прогнозованих площ.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, посіяно 3 443,6 тис. га озимої пшениці, 300,3 тис. га озимого ячменю та 60 тис. га озимого жита.

"Серед лідерів за посівами зернових культур – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області", – повідомляє міністерство.

За інформацією відомства, Полтавська та Тернопільська області завершили сівбу.

Озимого ріпаку засіяно 1 030 тис. га. Найбільше – у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях.

Наразі аграрії 13 областей завершили сівбу озимого ріпаку, повідомляє Мінекономіки.

Нагадаємо:

Частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу знизилася до 17%, тоді як минулого року вона становила майже 50%. Затримка збиральної кампанії та стриманість виробників призводять до втрати основного ринку збуту.

Раніше аналітики зазначали, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. У тому числі повідомлялося про втрату 70% ринку Єгипту.

Раніше повідомлялося, що за два місяці 2025/26 маркетингово року Україна експортувала 1,456 млн тонн пшениці, що на 28% нижче, ніж за аналогічний період минулого сезону, коли експортували 2,026 млн тонн.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн.