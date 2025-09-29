Український експорт пшениці "просів" майже на третину

За два місяці 2025/26 маркетингово року Україна експортувала 1,456 млн тонн пшениці, що на 28% нижче, ніж за аналогічний період минулого сезону, коли експортували 2,026 млн тонн.

Про це пише AgroTimes.ua.

Закупівлю української пшениці знизили майже усі топ-імпортери, говориться у публікації.

Винятком став Єгипет, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Індонезія зменшила імпорт пшениці з України на 13% – до 528 тис. тонн, В’єтнам на 17%, до 314 тис. тонн, Алжир – на 28%, до 268 тис. тонн, говориться у публікації.

Дуже суттєво знизилися відвантаження у напрямку Іспанії, яка утримувала лідерство у перші два місяці 2024/25 МР, – на 69%, до 243 тис. тонн.

Експорт української пшениці до Ємену за два місяці нового сезону знизився на 24%, до 126 тис. тонн, Таїланд – на 26%, до 120 тис. тонн.

Також суттєво "просіли" Італія (на 42%, до 66 тис. тонн), Туніс (на 62%, до 49 тис. тонн) та Ізраїль (на 33%, до 48 тис. тонн), зазначає AgroTimes.ua.

Нагадаємо:

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн.

Раніше аналітики зазначали, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. У тому числі повідомлялося про втрату 70% ринку Єгипту.

Раніше повідомлялося, що ринок миттєво відреагував на рішення Аргентини скасувати експортні мита на зернові та шрот, тож постачальники з України зіштовхнулися з більш жорсткою конкуренцією.