Полтавський ГЗК зупинять через блокаду портів

Компанія Ferrexpo планує призупинити роботу Полтавського ГЗК з 3 серпня через дефіцит обігових коштів і зупинку морського експорту.

Про це повідомив голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, передає Forbes Україна.

Своє рішення компанія повʼязує з блокуванням портів, неможливістю відвантажувати продукцію та браком ліквідності. У повідомленні йдеться, що підприємство може простоювати від 10 до 20 днів, доки не отримає кошти за вже реалізовану продукцію.

Із чотирьох суден, запланованих для відвантаження продукції ГЗК, три не можуть вийти з портів.

Одне із суден із вантажем Ferrexpo було пошкоджене дроном, унаслідок атаки загинув член екіпажу. Наразі місцеперебування судна залишається невідомим.

За словами фінансового директора Полтавського ГЗК Сергія Бавалина, заборгованість перед постачальниками та контрагентами вже досягла приблизно 200 млн грн.

За оцінками керівництва комбінату, після завершення війни на відновлення довоєнних потужностей може знадобитися щонайменше пʼять років.

Нагадаємо:

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалено через постійні атаки російських загарбників на цивільні торговельні судна, які прямують в чорноморські порти.