Стало відомо, скільки Україна втрачає за кожен день блокади портів

Кожен день простою портів Великої Одеси затримує відвантаження українських товарів приблизно на $70 млн.

Про це свідчать розрахунки ЕП.

Три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на $2,1 млрд із загального українського експорту на $3,5 млрд. Отже, в середньому через них щодня проходило продукції приблизно на $70 млн.

За перше півріччя країна експортувала 50,7 млн тонн товарів, із яких близько 34 млн тонн, або дві третини, пройшли через Велику Одесу.

Морем іде не тільки експорт: із 68,5 млн тонн товарів, що перетнули кордон за півріччя в обидва боки, понад 40 млн тонн пройшли через морські пункти пропуску – кожні шість тонн з десяти.

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Нагадаємо:

Через посилення російських атак Україна втратила близько третини потужностей для експорту зерна через ключові чорноморські порти.

Минулого тижня до українських портів перестали заходити судна через погіршення безпекової ситуації. Президент Володимир Зеленський також попереджав, що Росія посилюватиме тиск на морський коридор.