З 1 серпня курсуватиме поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні

З 1 серпня курсуватиме щоденний поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні, у якому будуть як спальні вагони, так і сидячі вагони першого та другого класу.

Про це інформує Укрзалізниця.

"Іспанська залізнична компанія Renfe, з якою Укрзалізниця нещодавно підписала меморандум про співпрацю, запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль – Франкфурт-на-Майні", – говориться у повідомленні.

Поїзд проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини (зокрема, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах), а також матиме зупинки у Празі та Остраві.

"Зі свого боку Укрзалізниця забезпечує зручні пересадки для пасажирів, які подорожують з/до України поїздами № 51/52 Київ – Перемишль, № 31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль, № 69/70 Кременчук – Перемишль, № 35/36 Одеса – Перемишль та № 89/90 Київ – Перемишль", – зазначено у повідомленні.

Поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня.

Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class — купе на 1–4 місця з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка. Вартість таких квитків починається від 37,50 євро.

Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе. Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро.

Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля до Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі — о 18:14, у Дрездені — о 22:32, а до Франкфурта-на-Майні прибуватиме о 07:22.

У зворотному напрямку поїзд щодня відправлятиметься з Франкфурта-на-Майні о 15:03, зупинятиметься у Празі о 01:17 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.