Укрзалізниця поповнила парк новими пасажирськими вагонами

Від початку року Укрзалізниця поповнила свій парк 21 вагоном

Укрзалізниця отримала ще три нові пасажирські вагони, від початку року компанія вже поповнила свій парк 21 вагоном.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Нові вагони доєдналися до найпопулярніших міжнародних поїздів, якими наприкінці літа українські родини повертатимуться додому напередодні нового навчального року: Холм — Київ та Холм — Дніпро, зазначає залізничний оператор.

Нові вагони обладнані системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям.

УЗ звертає увагу на багаторівневе освітлення, комфортні верхні полиці зі столиками, індивідуальні розетки й USB-портами для заряджання гаджетів, а також сповивальні столики у вбиральнях.

"Усе це — результат спільної роботи понад 150 українських виробників і постачальників", – говориться у повідомленні.

Від початку року Укрзалізниця вже поповнила свій парк 21 новим пасажирським вагоном.

"Загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів — купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання цієї партії здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.

Раніше повідомлялося, що до літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.