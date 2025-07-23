Адміністрація морських портів України запустила "внутрішній рентген закупівель"

Адміністрація морських портів України розпочала використовувати систему управління ризиками, моніторингу та оцінки ефективності закупівельних процедур.

Про це Адміністрація морських портів України повідомляє на офіційному сайті.

"Нова система дозволяє автоматизовано аналізувати тендерні процедури за допомогою ризик-індикаторів, фільтрів та контрольних параметрів. Це дає змогу виявляти потенційні порушення ще на ранніх етапах, до моменту укладення договорів чи виникнення проблемних ситуацій", – говориться у повідомленні.

"Такий внутрішній "рентген" закупівель — ще один крок до запобігання корупційним ризикам, підвищення прозорості та ефективного використання державних коштів", – зазначає АМПУ.

"Система управління ризиками у закупівлях — це можливість бачити слабкі місця до того, як вони стануть проблемою", — додають у морській адміністрації.

Систему запустили у співпраці з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу (EUACI) АМПУ. Повідомляється, що EUACI — провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується Європейським Союзом, яка співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

АМПУ також зазначає, що усі закупівлі проводить через електронну систему Prozorro відповідно до чинного законодавства. І запуск системи управління ризиками стане додатковим рівнем контролю та моніторингу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АМПУ розпочала у морському порту Південний тестовий запуск цифрової платформи, яка об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден.

Раніше повідомлялося, що у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів Аграрні вантажі складають левову частку результатів переробки в портах. За даними Української зернової асоціації, вже у 2024 році врожай зернових та олійних культур в Україні становив на 9,5% менше, ніж у 2023 році, – 75 млн тонн. Дані Держмитслужби за І квартал 2025 року вже засвідчили загальне скорочення експорту товарів майже на 7%.

Також повідомлялося, що Україна залучає понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів у портах. При цьому Україна активно впроваджує нові технологічні рішення в портах: залучає сучасні технології, розвиває власні цифрові сервіси, вчиться у міжнародних партнерів, як ефективно використовувати дрони для різних типів робіт.