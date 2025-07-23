Администрация морских портов Украины запустила "внутренний рентген закупок"

Администрация морских портов Украины начала использовать систему управления рисками, мониторинга и оценки эффективности закупочных процедур.

Об этом Администрация морских портов Украины сообщает на официальном сайте.

"Новая система позволяет автоматизировано анализировать тендерные процедуры с помощью риск-индикаторов, фильтров и контрольных параметров. Это позволяет выявлять потенциальные нарушения еще на ранних этапах, до момента заключения договоров или возникновения проблемных ситуаций", - говорится в сообщении.

"Такой внутренний "рентген" закупок - еще один шаг к предотвращению коррупционных рисков, повышению прозрачности и эффективного использования государственных средств", - отмечает АМПУ.

"Система управления рисками в закупках - это возможность видеть слабые места до того, как они станут проблемой", - добавляют в морской администрации.

Систему запустили в сотрудничестве с Антикоррупционной инициативой Европейского Союза (EUACI) АМПУ. Сообщается, что EUACI - ведущая антикоррупционная программа в Украине, финансируемая Европейским Союзом, которая софинансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании.

АМПУ также отмечает, что все закупки проводит через электронную систему Prozorro в соответствии с действующим законодательством. И запуск системы управления рисками станет дополнительным уровнем контроля и мониторинга.

Напомним:

Ранее сообщалось, что АМПУ начала в морском порту Южный тестовый запуск цифровой платформы, которая объединяет все административные процедуры, связанные с обработкой судов.

Ранее сообщалось, что в январе - июне 2025 года в морских портах Украины было обработано около 40 млн т грузов Аграрные грузы составляют львиную долю результатов переработки в портах. По данным Украинской зерновой ассоциации, уже в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине составил на 9,5% меньше, чем в 2023 году, - 75 млн тонн. Данные Гостаможслужбы за I квартал 2025 года уже показали общее сокращение экспорта товаров почти на 7%.

Также сообщалось, что Украина привлекает более ста миллионов долларов собственных средств на реализацию важнейших проектов в портах. При этом Украина активно внедряет новые технологические решения в портах: привлекает современные технологии, развивает собственные цифровые сервисы, учится у международных партнеров, как эффективно использовать дроны для различных типов работ.