Горілчаний завод сплатив 25 мільйонів гривень, щоб директор не сів

Правоохоронці та прокурори забезпечили відшкодування державі збитків, завданих лікеро-горілчаним заводом Черкащини, директора можуть звільнити від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора

"Виконувачу обов’язків директора лікеро-горілчаного заводу повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", – говориться у повідомленні.

Слідство встановило, що впродовж двох років службові особи державного підприємства "умисно ухилялись від сплати податку на додану вартість (ПДВ), відображаючи безтоварні операції", повідомляє Бюро економічної безпеки, яке проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за матеріалами СБУ.

Це підтверджується висновками акту документальної планової виїзної перевірки та матеріалами досудового розслідування

Внаслідок цього до державного бюджету не надійшли понад 20 мільйонів гривень.

Порушення підтверджено також актом податкової перевірки. За його результатами нараховано також штрафні санкції та пеню – понад 5 мільйонів гривень.

Але у ході досудового розслідування підприємство відшкодувало державі всю суму податкових зобов’язань та штрафів, повідомляє прокуратура.

"Наразі до суду прокурори скерували клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків", – говориться у повідомленні ОГП.

