Збитки на солі для посипки доріг Києва: судитимуть комунальника

Керівника КП "ШЕУ Голосіївського району м. Києва" судитимуть за отримання солі у посередника з переплатою понад 800 тис грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Київські прокурори скерували до суду позовний акт до начальника комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району" м. Києва.

За даними слідства, керівник підприємства неналежно організував процес закупівлі кам'яної солі, не забезпечивши аналіз середньоринкових цін та економічної доцільності укладених договорів.

Столичному бюджету завдано збитків на загальну суму понад 800 тис грн внаслідок укладення економічно необґрунтованих договорів.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Згідно з даними YouControl, комунальне підприємство "ШЕУ Голосіївського району м. Києва" з 2015 року очолював Віталій Гончаров.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року Антимонопольний комітет оштрафував два товариства, які змовилися під час участі у шести тендерах на закупівлю технічної солі – "Солт Індастрі" і "Торговий дім "Кип і Ко".