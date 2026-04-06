Знеструмлення у п’яти областях: стан енергосистеми на ранок 6 квітня

Частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без світла внаслідок атак Росії.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація, вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи", – повідомили у компанії.

Найскладніша ситуація – на Чернігівщині. Більшість районів області зранку залишилися без світла.

Споживання електроенергії станом на ранок зросло на 3,3% порівняно з п'ятницею, 3 квітня. Причини – зростання енергоспоживання на початку робочого тижня, а також хмарна погода у частині регіонів України, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій

.Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Водночас користування потужними електроприладами порадили перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

На вихідних, 4-5 квітня, Росія активно атакувала об'єкти "Нафтогазу", зокрема у Сумській та Полтавській областях.