Знеструмлення у п’яти областях: стан енергосистеми на ранок 6 квітня
Частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без світла внаслідок атак Росії.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація, вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи", – повідомили у компанії.
Найскладніша ситуація – на Чернігівщині. Більшість районів області зранку залишилися без світла.
Споживання електроенергії станом на ранок зросло на 3,3% порівняно з п'ятницею, 3 квітня. Причини – зростання енергоспоживання на початку робочого тижня, а також хмарна погода у частині регіонів України, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій
.Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Водночас користування потужними електроприладами порадили перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо:
На вихідних, 4-5 квітня, Росія активно атакувала об'єкти "Нафтогазу", зокрема у Сумській та Полтавській областях.