Укренерго: графіки діють у 12 регіонах, після атак РФ знеструмлення у двох областях
Внаслідок чергових російських ударів по енергетиці станом на ранок 23 жовтня є знеструмлення споживачів на Харківщині та Чернігівщині.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго"
"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно", - йдеться в повідомленні.
Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Нагадаємо:
Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення світла.
В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, 22 жовтня з 16:00 були запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).