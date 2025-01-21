Заборона TikTok в США відкладена: Трамп підписав указ

Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.

Про це пише Reuters.

Підписуючи указ, Трамп запропонував уряду США стати половиною власника американського бізнесу TikTok в обмін на збереження додатку і попередив, що може ввести мита проти Китаю, якщо Пекін не схвалить угоду США з TikTok.

Цей указ завершив 48 годин юридичного маневрування та політичних інтриг, в результаті яких мільйони американських користувачів TikTok намагалися знайти відповіді на питання про долю додатка.

Драма почалася в суботу, коли додаток для коротких відео, яким користуються 170 мільйонів американців, було вилучено з мережі незадовго до того, як у неділю набув чинності закон, згідно з яким китайський власник ByteDance повинен продати додаток з міркувань національної безпеки або заборонити його.

Наступного дня Трамп заявив, що має плани врятувати TikTok» За кілька годин компанія почала відновлювати роботу свого сервісу в США, подякувавши новообраному президенту за те, що він запевнив TikTok і його бізнес-партнерів, що їм не загрожують величезні штрафи за те, що додаток продовжить працювати.

Додаток і веб-сайт запрацювали в понеділок, але TikTok досі не доступний для завантаження в магазинах додатків Apple і Google.

Нагадаємо:

Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп надасть TikTok більше часу для укладення угоди після свого повернення до влади в понеділок, оскільки Китай дав зрозуміти, що буде відкритий для укладення угоди, щоб зберегти TikTok на американському ринку.

Соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах менш ніж за дві години до того, як заборона повинна була вступити в силу.

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає збереження китайської власності на TikTok, якщо будуть вжиті заходи для забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів в США.