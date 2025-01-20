TikTok чекає на відстрочку заборони, оскільки Китай сигналізує, що готовий до угоди

Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп надасть TikTok більше часу для укладення угоди після свого повернення до влади в понеділок, оскільки Китай дав зрозуміти, що буде відкритий для укладення угоди, щоб зберегти TikTok на американському ринку.

Про це пише Reuters.

Сервіс коротких відео, яким користуються 170 мільйонів американців, був ненадовго виведений з мережі для американських користувачів у суботу, за кілька годин до того, як у неділю набув чинності закон, згідно з яким він має бути проданий його китайським власником ByteDance з міркувань національної безпеки. Американські чиновники заявили, що через ByteDance існує ризик зловживання даними американців.

TikTok відновив доступ у неділю і подякував Трампу за запевнення, що TikTok та його бізнес-партнери не будуть змушені платити великі штрафи, щоб продовжити роботу додатка.

У понеділок додаток і веб-сайт запрацювали, але TikTok все ще був недоступний для завантаження в магазинах додатків Apple і Google, що свідчить про те, що обидві компанії чекали на більш чіткі юридичні запевнення.

Це сталося після того, як Китай вперше вказав, що він буде відкритий для угоди, яка дозволить TikTok працювати в США.

Нагадаємо:

Соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах менш ніж за дві години до того, як заборона повинна була вступити в силу.

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає збереження китайської власності на TikTok, якщо будуть вжиті заходи для забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів в США.