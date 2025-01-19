Трамп працює над порятунком TikTok – Волтц

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає збереження китайської власності на TikTok, якщо будуть вжиті заходи для забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів в США.

Про це в інтерв'ю CNN заявив радник з національної безпеки Трампа, Майк Волтц, передає Reuters.

Волтц сказав CNN, що обраний президент працює над тим, щоб "врятувати TikTok", і не виключає продовження китайського володіння в поєднанні з "брандмауерами, щоб переконатися, що дані захищені тут, на американській землі".

Трамп заявив, що "швидше за все" надасть TikTok 90-денну відстрочку від заборони після того, як він вступить на посаду в понеділок, - цю обіцянку TikTok процитував у повідомленні, розміщеному для користувачів у додатку.

У неділю Вальц також говорив з CBS News і сказав, що Трампу потрібен час, щоб розібратися з питаннями, пов'язаними з TikTok, додавши при цьому, що відстрочка необхідна для того, щоб TikTok міг оцінити запропонованих покупців.

Однак спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон надіслав суперечливі сигнали, заявивши, що, на його думку, Трамп наполягатиме на тому, щоб компанія ByteDance, яка є материнською компанією TikTok, продала додаток.

"Ми розуміємо це так, що він намагатиметься проштовхнути справжній продаж, передачу прав власності. Члени Конгресу занепокоєні не платформою. Це китайська комуністична партія", – сказав Джонсон.

Деякі з однопартійців Трампа в Конгресі виступили проти ідеї продовження терміну дії дозволу для TikTok.

Сенатори-республіканці Том Коттон, який очолює Спеціальний комітет Сенату з питань розвідки, і Піт Рікеттс заявили, що "немає жодних правових підстав для будь-якого "продовження" терміну дії заборони".

Нагадаємо:

Соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах менш ніж за дві години до того, як заборона повинна була вступити в силу.

Президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу TikTok, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.

TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.