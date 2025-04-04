Робототехніка, штучний інтелект: Кабмін розширив повноваження Мінцифри

Кабінет міністрів 4 квітня розширив повноваження Мінцифри у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, розвитку сфери штучного інтелекту та розвитку напівпровідникових технологій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно зі змінами до положення про Міністерство цифрової трансформації України, передбачено, що Мінцифри:

сприяє розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони;

визначає пріоритетні напрями розвитку та забезпечує нормативно-правове регулювання;

організовує надання фінансової підтримки підприємствам, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій;

організовує та координує випробування та дослідження зразків;

створює та підтримує інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій;

сприяє розвитку штучного інтелекту в Україні тощо.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.