Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Робототехніка, штучний інтелект: Кабмін розширив повноваження Мінцифри

Віктор Волокіта — 4 квітня, 18:59
Робототехніка, штучний інтелект: Кабмін розширив повноваження Мінцифри

Кабінет міністрів 4 квітня розширив повноваження Мінцифри у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, розвитку сфери штучного інтелекту та розвитку напівпровідникових технологій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно зі змінами до положення про Міністерство цифрової трансформації України, передбачено, що Мінцифри:

  • сприяє розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони;
  • визначає пріоритетні напрями розвитку та забезпечує нормативно-правове регулювання;
  • організовує надання фінансової підтримки підприємствам, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій;
  • організовує та координує випробування та дослідження зразків;
  • створює та підтримує інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій;
  • сприяє розвитку штучного інтелекту в Україні тощо.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.

Мінцифри Кабмін

Кабмін

Робототехніка, штучний інтелект: Кабмін розширив повноваження Мінцифри
Уряд залучив мільйони євро на компенсації за знищене житло
В Україні змінилися обчислення доходу сім’ї для призначення субсидій

Останні новини