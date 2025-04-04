Робототехніка, штучний інтелект: Кабмін розширив повноваження Мінцифри
Кабінет міністрів 4 квітня розширив повноваження Мінцифри у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, розвитку сфери штучного інтелекту та розвитку напівпровідникових технологій.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно зі змінами до положення про Міністерство цифрової трансформації України, передбачено, що Мінцифри:
- сприяє розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони;
- визначає пріоритетні напрями розвитку та забезпечує нормативно-правове регулювання;
- організовує надання фінансової підтримки підприємствам, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій;
- організовує та координує випробування та дослідження зразків;
- створює та підтримує інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій;
- сприяє розвитку штучного інтелекту в Україні тощо.
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