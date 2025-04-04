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Робототехника, искусственный интеллект: Кабмин расширил полномочия Минцифры

Виктор Волокита — 4 апреля, 18:59
Робототехника, искусственный интеллект: Кабмин расширил полномочия Минцифры

Кабинет министров 4 апреля расширил полномочия Минцифры в сферах цифровых инноваций и технологий, робототехники и роботизации, развития сферы искусственного интеллекта и развития полупроводниковых технологий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно изменениям в положение о Министерстве цифровой трансформации Украины,предусмотрено, что Минцифры:

  • способствует развитию отрасли робототехники, полупроводниковых технологий, развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны;
  • определяет приоритетные направления развития и обеспечивает нормативно-правовое регулирование;
  • организует предоставление финансовой поддержки предприятиям, осуществляющим разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий;
  • организует и координирует испытания и исследования образцов;
  • создает и поддерживает инфраструктуру для испытания, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий;
  • способствует развитию искусственного интеллекта в Украине и тому подобное.

Напомним:

Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации.

Минцифра Кабмин

Кабмин

Робототехника, искусственный интеллект: Кабмин расширил полномочия Минцифры
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