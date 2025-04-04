Робототехника, искусственный интеллект: Кабмин расширил полномочия Минцифры

Кабинет министров 4 апреля расширил полномочия Минцифры в сферах цифровых инноваций и технологий, робототехники и роботизации, развития сферы искусственного интеллекта и развития полупроводниковых технологий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно изменениям в положение о Министерстве цифровой трансформации Украины,предусмотрено, что Минцифры:

способствует развитию отрасли робототехники, полупроводниковых технологий, развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны;

определяет приоритетные направления развития и обеспечивает нормативно-правовое регулирование;

организует предоставление финансовой поддержки предприятиям, осуществляющим разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий;

организует и координирует испытания и исследования образцов;

создает и поддерживает инфраструктуру для испытания, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий;

способствует развитию искусственного интеллекта в Украине и тому подобное.

Напомним:

Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации.