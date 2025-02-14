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Кабмін передав регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри

Віктор Волокіта — 14 лютого, 15:56
Кабмін передав регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри
Getty Images

Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання.

Рішення про часткову реформу ухвалила Верховна Рада у грудні 2024 року. Вона передбачала ліквідацію КРАІЛ.

Серед основних змін - Мінцифра отримала повноваження з видачі та контролю ліцензій, буде автоматизовано процес ліцензування, з бюджету КРАІЛ передано 14,35 млн грн на нову систему регулювання.

Нагадаємо:

Верховна Рада 4 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Мінцифри

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